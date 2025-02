Diretor de órgão ambiental do RJ é exonerado após fugir de pedágio

Ronaldo Carlos de Medeiros Júnior, diretor de superintendências regionais do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro, foi exonerado após ser flagrado dirigindo um veículo com placa adulterada. A decisão foi confirmada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro (Seas), órgão ao qual o Inea está vinculado.

O incidente ocorreu na última quarta-feira (5), quando Ronaldo foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia federal BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ele foi flagrado fugindo de um pedágio, além de ser constatado que a placa de sua caminhonete branca pertencia a outro veículo oficial do Inea. Esses veículos são usados para ações de fiscalização ambiental.

Ação da Seas

Após o ocorrido, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro anunciou que uma sindicância foi aberta para apurar as circunstâncias do incidente. A exoneração de Ronaldo Carlos de Medeiros Júnior será publicada na edição do Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (10). No entanto, o nome dele ainda aparece no site oficial do Inea como diretor.

Ronaldo foi nomeado diretor do Inea no início da atual gestão do secretário Bernardo Rossi, com quem trabalhou na Prefeitura de Petrópolis. Rossi, ex-prefeito da cidade, havia nomeado Ronaldo como secretário municipal de Obras e Habitação durante seu mandato entre 2017 e 2020.

Investigação Policial

Além da sindicância interna, o caso também está sendo investigado pela 134ª Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes. As autoridades estão apurando as infrações cometidas e as possíveis consequências legais para o ex-diretor do Inea.

