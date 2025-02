VÍDEO: PM é filmado agredindo motorista durante blitz do Detran-AM em Manaus

Um policial militar foi filmado agredindo um motorista durante uma blitz do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), na noite desta sexta-feira (7), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Nas imagens, o agente é visto abordando o homem, que está encostado na parede de um estabelecimento, quando ele dá um tapa no rosto do motorista. A gravação é interrompida rapidamente pela pessoa que registrou o momento.

Em nota, o Detran-AM informou que está apurando o ocorrido e que o policial militar envolvido será afastado de suas funções até que o caso seja completamente esclarecido.

Operação

A operação de fiscalização do Detran-AM, que aconteceu em pontos estratégicos de Manaus e região metropolitana, resultou na constatação de mais de 270 irregularidades.

Entre as infrações registradas, 28 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, enquanto outros 28 se recusaram a realizar o teste do bafômetro.

Além disso, 14 veículos, incluindo motocicletas sem capacete e carros com licenciamento atrasado, foram removidos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱