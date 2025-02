Motociclista morre esmagado por ônibus em Manaus: IMAGENS FORTES

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para debaixo do veículo, sendo esmagado pela roda traseira do ônibus.

Manaus (AM) – Mário Sérgio da Silva, de 27 anos, morreu na noite deste domingo (10) após ter a cabeça esmagada por um ônibus de linha, na zona sul de Manaus. O acidente ocorreu entre as avenidas Rodrigo Otávio e Desembargador Felismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado.

De acordo com a polícia, Mário Sérgio estava a caminho do trabalho quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu na traseira do ônibus, que realizava uma conversão à direita na avenida Desembargador Felismino Soares.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para debaixo do veículo, sendo esmagado pela roda traseira do ônibus.

O Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e a remoção do corpo.

