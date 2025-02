Professora mata aluna de oito anos a facadas na Coreia do Sul

Agressora foi encontrada ao lado da criança, no segundo andar do prédio escolar

Uma professora esfaqueou e matou uma aluna de oito anos em uma escola primária na cidade de Daejeon, na Coreia do Sul, durante a segunda-feira (10). Após o crime, a mulher tentou tirar a própria vida, segundo informações da agência Yonhap News.

A agressora foi encontrada por volta das 18h (horário local) ao lado da criança, no segundo andar do prédio escolar. A vítima apresentava ferimentos graves no pescoço e no rosto e foi localizada pela avó, depois que seus pais denunciaram seu desaparecimento. A menina deveria estar em uma aula de arte, mas não compareceu.

A aluna foi levada ao hospital inconsciente, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois.

A mulher também sofreu ferimentos no pescoço e nos braços e foi submetida a uma cirurgia. Após se recuperar, confessou o crime.

As autoridades sul-coreanas apuraram que a professora tinha histórico de depressão e chegou a se afastar do trabalho por licença médica. No entanto, retornou após 20 dias, após um médico avaliar que estava apta a voltar à escola, segundo informações da BBC News.

Além disso, antes do ataque, a docente já havia agredido um colega com um mata-leão, levando o departamento de educação a recomendar que ela se afastasse novamente e fosse fisicamente separada do funcionário agredido.

Nesta terça-feira (11), o presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, ordenou uma investigação sobre o caso e exigiu que as autoridades tomem medidas para evitar que incidentes semelhantes voltem a acontecer.

“Devemos implementar todas as medidas necessárias para garantir que tais tragédias nunca mais se repitam”, declarou.

As autoridades seguem investigando o caso, ainda sem esclarecer se havia alguma relação prévia entre a professora e a vítima.

(*) Com informações do Notícias ao Minuto

