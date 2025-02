Advogado era monitorado por grupo antes de emboscada, diz PC-AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu, nesta terça-feira (11), um mandado de prisão preventiva contra Marlon Costa Souza, de 25 anos, por participação na tentativa de latrocínio contra um advogado. O crime foi praticado no dia 6 de fevereiro, no momento em que a vítima saía de um restaurante no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Marlon foi responsável por obter e conduzir o veículo utilizado na ação criminosa.

O delegado Osman Nasser, titular do 27º DIP, explicou que a equipe policial tomou conhecimento do crime e iniciou as investigações. Foi constatado que Marlon dirigia o carro usado no crime, juntamente com mais cinco comparsas.

“Com o avanço das investigações, apuramos que o grupo monitorava os passos da vítima. Eles foram até a academia onde ele treinava, mas, ao chegarem lá, ele já havia saído para almoçar. Os suspeitos, então, prepararam uma emboscada e, quando a vítima deixou o restaurante, foi surpreendida”, detalhou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, ao perceber a movimentação suspeita, a vítima tentou fugir, mas foi atingida por dois disparos no braço direito. Em seguida, os assaltantes revistaram o veículo e roubaram uma mochila, acreditando que continha dinheiro, o que não se confirmou.

As investigações avançaram rapidamente. No dia seguinte ao crime, a Polícia Civil identificou e apreendeu o veículo usado na ação. Na segunda-feira, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva de Marlon, que foi deferida e cumprida nesta terça-feira. Os demais envolvidos já foram identificados, e as investigações seguem para localizá-los e prendê-los.

Marlon Costa Souza responderá por tentativa de latrocínio e organização criminosa. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

