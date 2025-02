Hospital João Lúcio procura familiares de paciente internado na unidade

O Serviço Social do Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para localizar os familiares de um paciente que está internado na unidade, desde o dia 25 de janeiro.

O homem foi conduzido ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após sofrer agressão física. Entretanto, ele deu entrada sem acompanhante e sem documentação. O quadro clínico dele é instável.

A diretoria do HPS João Lúcio solicita a quem tiver qualquer informação que possa levar à localização da família do paciente, que entre em contato pelo telefone 99378-8158, ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

