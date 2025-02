Wilson Lima anuncia apoio a municípios na adaptação climática no AM

O governador Wilson Lima destacou, nesta terça-feira (11), a importância do acordo para apoiar municípios do Amazonas no desenvolvimento de estratégias para adaptação à mudança do clima, o AdaptaCidades. O tema foi discutido durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, nesta terça-feira (11), em Brasília, e busca ampliar o diálogo do Governo Federal com as cidades, com a participação de 50 prefeitos amazonenses.

O encontro segue até quinta-feira (13); e o termo de adesão será assinado oficialmente nesta quarta-feira (12), segundo dia de evento, oficializando a manifestação do Governo do Amazonas na iniciativa, que vai alcançar 20 municípios identificados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) como os mais vulneráveis a eventos extremos.

“O objetivo da adesão a esse programa é a disponibilidade do Governo Federal em apoiar os municípios na construção de programas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, seja de uma grande cheia ou de uma seca severa”, explicou o governador Wilson Lima.

A seleção dos 20 municípios prioritários para o AdaptaCidades levou em consideração fatores populacionais relacionados aos riscos geo-hidrológicos, estiagem, cheia, deslizamentos, entre outros indicadores. Foram submetidos ao programa os seguintes municípios: Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tefé, Coari, Tabatinga, Maués, Iranduba, Humaitá, Manicoré, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea, Autazes, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Borba, São Paulo de Olivença e Barreirinha.

De acordo com o programa, estão previstas ações como a capacitação de agentes locais, disponibilização de informações sobre os riscos climáticos, orientações para o planejamento em adaptação e a realização de oficinas para fortalecimento das capacidades técnicas de estados e municípios para elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas.

Encontro

De acordo com a Associação Amazonense dos Municípios (AAM), foram inscritos 51 prefeitos amazonenses, além de 16 vice-prefeitos e 80 vereadores. O Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas tem como propósito aproximar o Governo Federal dos municípios para facilitar o acesso a informações essenciais, recursos e ferramentas voltados para prefeitos (as), governadores (as) e gestores estaduais e municipais.

O evento, que durante os três dias, vai oferecer mais de 170 atividades simultâneas, será dedicado a fortalecer o pacto federativo e impulsionar a governança municipal, destacando a relevância estratégica da capital para o processo de articulação entre os entes federativos.

