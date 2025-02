Representante do Amazonas brilha no Miss Universe Brasil 2025 e busca vaga no Top 6

Roci Pankov, representante do Amazonas no Miss Universe Brasil 2025, se destaca no confinamento que antecede a final em São Paulo, marcada para quinta-feira (13). Ao chegar no Hotel Nacional Inn Jaraguá, impressionou com um look sofisticado, destacando a bolsa ‘Aglaia’ da Aimi Amazônia, que simboliza a conexão com a floresta.

Em suas redes sociais, compartilhou um vídeo ao som de “Tic, Tic, Tac” do grupo Carrapicho, reforçando seu compromisso com as riquezas culturais do estado.

Com agenda intensa de atividades, Roci já recebe elogios por sua elegância e preparação. Durante o confinamento, as candidatas passam por provas técnicas e dinâmicas que avaliam passarela, trajes de gala e performance.

A votação popular também é essencial, com cada voto custando R$ 1, ajudando Roci a garantir uma vaga no Top 6. A final será transmitida ao vivo pelo YouTube, às 20h da próxima quinta-feira (13).

Roci Pankov é símbolo da beleza e força da mulher amazônida e vem mostrando sua essência com graça e propósito. Para votar, acesse: www.votarwin.com/missuniversebrasil.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱