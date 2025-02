Garantido participa do evento realizado pelo Movimento Amazônia de Pé

Evento reforça a luta contra as mudanças climáticas e a preservação da cultura e do meio ambiente

O Boi-Bumbá Garantido, representado pelo Pajé Adriano Paketá, participou do evento “Clima é Cultura: Uma Jornada Até a COP 30”, realizado em Alter do Chão, no Pará. O evento, que começou na terça-feira (11) e segue até quinta-feira (13), reforça a luta contra as mudanças climáticas e a preservação da cultura e do meio ambiente.

Representação cultural e ambiental

Adriano Paketá destacou a importância de representar o Garantido no evento. “Como Pajé e uma das vozes indígenas dentro do Boi Garantido, levo comigo a força dos meus ancestrais e o compromisso de defender a Amazônia. Nossa cultura e nossa floresta estão conectadas, e estar nesse espaço é mais uma forma de reafirmar a importância de preservar nossas raízes, nossa identidade e o nosso futuro”, afirmou.

Pioneirismo em causas ambientais

O Boi Garantido tem se destacado como pioneiro na defesa ambiental. Em Parintins, foi o primeiro ponto de coleta de assinaturas do Movimento Amazônia de Pé. Além disso, o Garantido foi o primeiro a levar para a arena de Parintins a pauta das mudanças climáticas e da preservação da Amazônia, ganhando o título de “Boi da Preservação”.

Ações além da arena

O Boi Garantido não apenas preserva as tradições do Boi-Bumbá, mas também se envolve ativamente em causas ambientais e culturais. Sua participação em eventos como “Clima é Cultura” reflete o compromisso com o futuro da floresta e das comunidades que dela dependem.

(*) Com informações da assessoria

