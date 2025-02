Espetáculo “Sebastião” é destaque no Festival de Curitiba 2025

O espetáculo “Sebastião”, do grupo Ateliê 23, foi confirmado na programação do Festival de Curitiba 2025. As apresentações acontecem nos dias 5 e 6 de abril, no Teatro Zé Maria, como parte da Mostra Lúcia Camargo. Esta é a segunda participação consecutiva da companhia amazonense em um dos principais festivais de artes cênicas da América Latina.

Reconhecimento e impacto cultural

Em 2024, o Ateliê 23 integrou a programação do festival com a peça “Cabaré Chinelo”, que retratou a belle époque amazonense. Segundo Daniele Sampaio, curadora do evento, o festival evita selecionar as mesmas companhias em edições consecutivas. No entanto, a inclusão de “Sebastião” representa uma exceção inédita em três anos devido à relevância social e artística da obra.

“A força da obra e a urgência do debate fazem com que não seja possível esperar mais um ano para apresentá-la. É um trabalho fundamentado em pesquisa, experimentação e compromisso com a linguagem teatral”, explica Daniele Sampaio.

A diretora do festival, Fabíula Bona Passini, reforça a importância de incluir produções do Norte do país na programação.

“Um dos papéis do festival é ampliar a visibilidade de grupos relevantes. A presença do Ateliê 23 é um reflexo desse compromisso”, destaca Fabíula.

Investimento e circulação

Dirigido por Taciano Soares e Eric Lima, “Sebastião” chega ao seu terceiro mês em cartaz e já participa de seu segundo festival internacional. O espetáculo recebe apoio do Itaú Cultural, por meio do Programa Rumos, e do Ministério da Cultura, via Funarte.

“O investimento em cultura possibilita resultados concretos. A receptividade do público e a presença em grandes festivais mostram como políticas públicas e culturais são fundamentais para a continuidade do teatro”, ressalta Taciano Soares.

Apresentação no Teatro Gebes Medeiros

Antes do Festival de Curitiba, “Sebastião” terá sessão em Manaus, no Teatro Gebes Medeiros, no dia 14 de fevereiro, às 20h.

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Vendas: Instagram do Ateliê 23 (@atelie23) e no site shopingressos.com.br

Sobre o espetáculo

“Sebastião” traz à cena sete drag queens – Little Drag, Carmencita, Chica, Angel, Vênus, Lady Sinty e Sebastiane – relembrando memórias da década de 70 no Bar Patrícia, o primeiro reduto gay de Manaus.

A peça teve inspiração do livro “Um Bar Chamado Patrícia”, do estilista Bosco Fonseca, e aborda temas como homofobia e diferentes formas de violência contra a comunidade LGBTQIAPN+.

A produção conta com os atores Eric Lima, Taciano Soares, Francis Madson, Andiy, Elias Difreitas, Jorge Sabóia e José Holanda. O espetáculo é realizado pelo Ateliê 23, com apoio do Itaú Cultural, do Governo do Amazonas (por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do Ministério da Cultura, via Funarte.

