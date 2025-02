Cerca de 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja

A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, possui uma imagem negativa para 58% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (11). Outros 32% dos entrevistados têm uma percepção positiva de Janja, enquanto 10% não souberam responder.

O índice da imagem negativa de Janja cresceu 18 pontos percentuais em comparação com o levantamento anterior, realizado em outubro de 2024. No estudo de outubro, a percepção de Janja era mais positiva para a população brasileira (48%) do que negativa (40%).

Avaliação das principais autoridades brasileiras

Além da avaliação da imagem de Janja, a pesquisa também divulgou dados sobre a imagem de outras autoridades brasileiras, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Embora o percentual das pessoas que têm uma percepção negativa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja maior do que os que o veem de maneira positiva, o chefe do Executivo paulista é o líder político com melhor saldo de imagem entre as principais autoridades brasileiras, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (11).

Ao serem questionados sobre a imagem das lideranças, 48% dos entrevistados disseram ter uma percepção negativa do governador, enquanto 44% têm uma imagem positiva. Outros 9% disseram não saber.

Na pesquisa anterior, de dezembro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era o político com melhor saldo de imagem. Na ocasião, o petista acumulava 51% de imagem positiva, contra 46% de negativa. Agora, Lula aparece com 51% de negativa e 42% de positiva.

O levantamento também traz a série histórica do índice de outras quatro lideranças, além de Lula e Tarcísio: Fernando Haddad, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Janja.

A pesquisa, conduzida entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025, ouviu 3.125 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada por meio de recrutamento digital aleatório, no qual os entrevistados são selecionados durante sua navegação na internet em territórios geolocalizados.

(*) Com informações da CNN Brasil

