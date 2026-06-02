Endocrinologia

Especialista alerta para aumento dos casos e reforça importância acompanhamento multidisciplinar desde a infância

Brasil – O aumento da obesidade infantil no Brasil acende um alerta para profissionais de saúde. Dados do Panorama da Obesidade em Crianças e Adolescentes indicam que cerca de um terço das crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos vive com excesso de peso. Em 2015, o índice era de 29,6%, o que mostra uma tendência de crescimento nos últimos anos.

O cenário reforça a importância do Dia da Conscientização Contra a Obesidade Infantil, celebrado em 3 de junho, e a necessidade de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida.

Crescimento da obesidade infantil preocupa especialistas

O tema também é abordado no Atlas Mundial da Obesidade 2026, da Federação Mundial de Obesidade. O levantamento aponta aumento dos índices de sobrepeso e obesidade em mais de 180 países entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos desde 2010.

A projeção é de que pelo menos 120 milhões de jovens possam apresentar sinais precoces de doenças crônicas até 2040.

Diagnóstico começa nas consultas de rotina

A endocrinologista e consultora médica, Isabella Oliveira, explica que a identificação do risco começa ainda nas consultas de rotina, com base no índice de massa corporal (IMC).

Em crianças e adolescentes, o cálculo leva em conta gráficos específicos por idade e sexo, o que permite avaliar o crescimento de forma mais precisa.

Segundo a especialista, esse acompanhamento ajuda a identificar precocemente alterações no desenvolvimento e possíveis riscos à saúde.

Exames laboratoriais ajudam na detecção precoce

De acordo com a médica, exames laboratoriais podem ser solicitados mesmo antes da obesidade se instalar. O objetivo é identificar alterações metabólicas precoces e evitar a progressão da doença.

Entre os exames mais utilizados estão o perfil lipídico, a glicemia de jejum e as transaminases hepáticas, que avaliam colesterol, açúcar no sangue e funcionamento do fígado.

A especialista também destaca sinais clínicos que exigem atenção, como resistência à insulina, aumento da circunferência abdominal e alterações na pele, como a acantose nigricans.

Obesidade infantil é condição multifatorial

A obesidade infantil é considerada uma doença crônica e multifatorial. Em muitos casos, fatores ambientais têm grande influência, como alimentação rica em ultraprocessados, excesso de açúcar, sedentarismo e tempo prolongado em frente às telas.

Esses hábitos podem ativar predisposições genéticas e favorecer o ganho de peso ainda na infância.

Em alguns casos, condições endocrinológicas também podem estar associadas ao quadro, como hipotireoidismo, síndrome de Cushing e síndromes genéticas.

Impactos vão além da saúde física

As consequências da obesidade infantil não se limitam ao corpo. A condição pode afetar também o bem-estar emocional e social das crianças.

Entre os impactos mais comuns estão baixa autoestima, insegurança, dificuldades de socialização e maior exposição ao bullying.

Além disso, a obesidade na infância aumenta o risco de doenças crônicas na vida adulta, como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares.

Tratamento deve ser multidisciplinar

O tratamento da obesidade infantil deve envolver diferentes profissionais, como endocrinologista, pediatra, nutricionista, psicólogo e educador físico.

O envolvimento da família é considerado essencial para a mudança de hábitos e para a continuidade do tratamento.

Em alguns casos, pode haver indicação de medicamentos a partir dos 10 ou 12 anos, sempre como suporte ao tratamento principal, que é baseado em mudanças no estilo de vida.

Especialistas reforçam que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações futuras e garantir mais qualidade de vida às crianças e adolescentes.

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