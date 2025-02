O primeiro sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense de 2025 ocorreu nesta quarta-feira (12) e premiou cidadãos e entidades sociais. Ao todo, foram distribuídos R$ 105 mil em prêmios, com valores entre R$ 5 mil e R$ 20 mil para os ganhadores e entre R$ 2 mil e R$ 8 mil para as instituições beneficentes escolhidas pelos vencedores.

Premiados

Na campanha, mais de 311 mil pessoas participaram do sorteio. Os bilhetes foram gerados automaticamente com as compras realizadas utilizando CPF na nota fiscal. A transmissão ao vivo do sorteio foi realizada pelo Sistema Encontro das Águas (Canal 2.1 e FM 97,7).

Os ganhadores de fevereiro foram:

R$ 20 mil : Celia Regina do Monte Agra Carneiro

: Celia Regina do Monte Agra Carneiro R$ 10 mil : Rosseane Fonseca Binda e Roseane Paiva Ribeiro

: Rosseane Fonseca Binda e Roseane Paiva Ribeiro R$ 5 mil: Risomar Lomas e Lomas, Paola de Andrade Cossetin, Cleber Herculano Sobreira Junior, Darliane Santos Patonja, Joab de Souza Emiliano, Alecsandro Costa dos Santos e Stefanny Ribeiro dos Santos.

Entidades Sociais Beneficiadas

As entidades sociais indicadas pelos ganhadores também foram premiadas. Os prêmios foram os seguintes:

R$ 8 mil : Lar Batista Janell Doyle – Manaus

: Lar Batista Janell Doyle – Manaus R$ 4 mil : Associação Missionária de Apoio e Resgate (AMAR)

: Associação Missionária de Apoio e Resgate (AMAR) R$ 4 mil: Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – Manaus

Além disso, outras instituições receberam R$ 2 mil cada:

Casa da Criança – Manaus

Associação de Capacitação, Emprego e Renda Pessoas com Deficiência do Amazonas (Acerpam)

Obras Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança

Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA)

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), indicado por três ganhadores, receberá R$ 6 mil.

Como Funciona a Campanha

A Campanha Nota Fiscal Amazonense é uma iniciativa do Governo do Amazonas. O objetivo é incentivar a cidadania fiscal, estimulando os consumidores a exigir a emissão da nota fiscal e incluir o CPF para concorrer a prêmios.

Além dos sorteios mensais, a Campanha oferece premiações diárias de R$ 200 a R$ 1 mil, além de sorteios especiais anuais com prêmios entre R$ 10 mil e R$ 50 mil.

Participação

Para garantir a participação e o recebimento dos prêmios, os consumidores devem manter seus dados atualizados. Isso evita contratempos e garante uma experiência mais segura e eficiente na campanha.

O próximo sorteio mensal ocorrerá em março, oferecendo novas oportunidades aos consumidores que continuam contribuindo para a arrecadação estadual por meio da exigência da nota fiscal.

Para mais informações e para conferir a lista de ganhadores, acesse o site oficial da Campanha: https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/.

