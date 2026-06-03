Um incêndio atingiu a caixa de energia da Academia Live na manhã desta quarta-feira (3), na avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus. Não há informações sobre feridos.
As chamas chamaram a atenção de quem passava pelo local e geraram preocupação entre funcionários, alunos e motoristas que trafegavam pela região.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência e conseguiu controlar o fogo antes que as chamas se espalhassem para outras áreas do estabelecimento.
Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.
A situação foi controlada pelos bombeiros e não houve registro de propagação do fogo para outros setores da academia.
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