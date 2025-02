Bloco do Manaus Memes 2025 terá 14 horas no Podium da Arena da Amazônia; veja atrações

Serão 14 horas de festa ininterrupta, com entrada gratuita na Pista e ingressos para Lounge Vip e Backstage.

O Bloco do Manaus Memes chega à sua 3ª edição como um dos eventos mais aguardados na capital amazonense. Em 2025, a festa será no dia 03 de março, segunda-feira de Carnaval, a partir das 16h, no Podium da Arena da Amazônia.

Serão 14 horas de festa ininterrupta, com entrada gratuita na Pista e ingressos para Lounge Vip e Backstage. A recomendação é chegar cedo para garantir um bom lugar, já que a expectativa é de casa cheia.

A programação musical inclui Carnaval, funk, axé, forró e boi-bumbá. Confira as atrações abaixo:

16h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 17h – DJ Gabe

– DJ Gabe 18h – Keltom Piloto

– Keltom Piloto 20h – DJ Gusta

– DJ Gusta 20h30 – DJ Evandro Jr e Banda

– DJ Evandro Jr e Banda 22h30 – Rafa Militão

– Rafa Militão 23h – Na Pegada Elétrico

– Na Pegada Elétrico 1h – DJ Juanzinho

– DJ Juanzinho 1h30 – Vem Folia feat. Prince do Boi + Leonardo Castelo Branco

– Vem Folia feat. Prince do Boi + Leonardo Castelo Branco 3h30 – DJ Bié

– DJ Bié 4h – George Japa

Os ingressos para Lounge Vip e Backstage já estão à venda online. Clique aqui para garantir o seu!

Fenômeno digital

O Bloco do Manaus Memes se consolidou como fenômeno digital, com 90% de sua divulgação nas redes sociais. O público jovem e antenado não perde um detalhe, e a expectativa é que o evento continue crescendo e se firme como um marco no calendário carnavalesco de Manaus.

