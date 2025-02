Confira o edital de convocação dos aprovados no concurso para oficiais da PM do Amazonas

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, nesta quinta-feira (13), o edital de convocação de 127 aprovados no Concurso Público da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Na quarta-feira (12), o governador Wilson Lima anunciou a convocação de mais de mil novos aprovados nos concursos públicos das Forças de Segurança, realizados em 2022, como parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro.

Para conferir a lista final dos aprovados da Polícia Militar do Amazonas e o edital de convocação com todas as informações necessárias para a apresentação de documentação, os candidatos podem acessar o link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21. A lista com os 120 convocados para oficiais combatentes e sete oficiais de saúde será publicada em breve no Diário Oficial do Amazonas (DOE).

Os convocados da PMAM devem apresentar, na segunda-feira (17), a documentação necessária, no horário das 8h às 17h, no Comando-Geral, localizado na rua Benjamin Constant, bairro Petrópolis, zona sul. É necessário que o convocado se apresente de calça jeans, camisa branca com manga curta, tênis preto e meia branca.

Após a entrega da documentação, a PMAM dará andamento aos trâmites administrativos para que os convocados iniciem o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no mês de março.

Documentação para convocados da PMAM

Todos os convocados para as 127 vagas devem levar os documentos originais para a sede do Comando-Geral no dia da apresentação presencial. Entre os documentos estão: Cédula de Identidade – RG; Cadastro de Pessoa Física -CPF; Certidão de nascimento, casamento ou união estável; Título de eleitor com comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral referente aos últimos 2 anos; Documento de Qualificação Cadastral – Emitido no site: https://esocial.dataprev.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml.; Cartão de inscrição no PIS/PASEP/NIS, se inscrito (caso não possuir numeração, procurar agência da Caixa Econômica ou Banco do Brasil e solicitar); Carteira de trabalho e previdência social com o registro do último emprego, se possuir; Certificado de Reservista, Alistamento, Dispensa ou Carta Patente (sexo Masculino); O reservista de Força Armada deverá apresentar declaração constando haver sido licenciado no mínimo no comportamento “bom”; O militar inativo ou ex-militar deve apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação provando não haver sido afastado do serviço militar por reforma, demissão, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, ou por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer das Forças Armadas ou Auxiliares.

Os candidatos devem apresentar, também, o comprovante de residência no nome do candidato – conta de água, luz ou telefone (caso não esteja no nome do titular, apresentar declaração de residência e moradia, a próprio punho ou digitado, pelo dono do imóvel, assinado e datado); 1 Foto na formatação 3×4, colorida e atual, em boa resolução; Original e Cópia do Diploma de conclusão de Curso correspondente ao cargo pretendido, com histórico escolar, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC; Original e Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH; Original e Cópia do cartão da conta-corrente/salário do Banco Bradesco (caso não tenha o cartão, apresentar cópia do extrato bancário ou documento de abertura de conta bancária).

Além disso, o candidato deverá, também, comparecer munido das fichas e declarações devidamente preenchidas dos seguintes documentos: “Ficha de Cadastro”, “Declaração de Bens e Valores”, “Declaração de não ocupação de Cargo Público”, “Declaração de Nada Consta”, bem como a “Ficha de Documentos para Inclusão” devidamente assinada pelo candidato.

