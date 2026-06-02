POLÊMICA NA ESCOLA

Declaração atribuída a uma pedagoga da Escola Estadual Santana, no Aleixo, provocou protesto de pais e estudantes em Manaus.

Um vídeo gravado por um aluno da Escola Estadual Santana, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, mostra uma pedagoga afirmando ter vontade de “comprar um revólver e dar um tiro na cabeça” dos pais de estudantes. A gravação repercutiu entre familiares e, posteriormente, motivou um protesto em frente à unidade de ensino na manhã desta terça-feira (2).

Nas imagens, registradas por um celular escondido sob uma cadeira, a pedagoga aparece comentando situações envolvendo alunos e responsáveis.

“Eu tô fazendo terapia porque é tanta baboseira de pais, é tanta coisa ruim de pai, que eu tô com vontade de comprar um revólver e dar um tiro na cabeça desses pais. O aluno tá aqui errando e os pais acham que ele é um santo”, afirma a servidora no vídeo.

Pais cobram providências

Após a divulgação das imagens, pais e estudantes se reuniram em frente à escola. Eles cobraram providências da direção da unidade e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM).

Além da declaração da pedagoga, os manifestantes denunciaram outros problemas na escola. Entre as reclamações estão relatos de tapurus na alimentação dos alunos. Também citaram falta de água nos banheiros e condições precárias de higiene nos sanitários.

Seduc ainda não se manifestou

A equipe do Portal Em Tempo solicitou esclarecimentos à Seduc-AM sobre a fala da pedagoga e as denúncias apresentadas por pais e alunos.

No entanto, até a publicação desta matéria, a secretaria não havia enviado resposta. Dessa forma, o espaço permanece aberto para manifestação do órgão.

Veja vídeo:

Vídeo mostra pedagoga de escola estadual dizendo ter 'vontade de dar tiro' em pais de alunos em Manaus pic.twitter.com/09Qgc9y2EV — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026

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