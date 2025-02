Marido de Rihanna pode ser condenado a 24 anos de prisão

O rapper e marido da cantora Rihanna, ASAP Rocky, enfrenta um julgamento por duas acusações de “agressão com arma semiautomática”. As considerações finais acontecem, de acordo com a imprensa internacional, nesta sexta-feira (14), com a possibilidade de o artista ser condenado a 24 anos de prisão.

O julgamento

Rakim Mayers, mais conhecido como ASAP Rocky, é acusado de apontar uma arma para Terell Ephron, ex-amigo do artista e rapper.

Ele ainda é acusado de, em um segundo confronto, atirar duas vezes no cantor. Ambos os casos aconteceram em 6 de novembro de 2021. Rocky afirma ser inocente e chegou a negar uma proposta de acordo, em 24 de janeiro deste ano.

Nessa quinta-feira (13), o promotor Paul Przelomiec alegou que o cantor é “inegavelmente culpado” de ambas as acusações, mas disse ser necessário esclarecer se a arma usada era de verdade — a defesa apontou que o acessório disparava apenas balas de festim.

Rihanna acompanhou o julgamento do marido e, nessa quinta, levou os dois filhos do casal ao tribunal em Los Angeles, RZA Athelston Mayers, de 2 anos, e Riot Rose Mayers, de 1 ano.

Caso seja condenado, Rocky pode pegar 24 anos de prisão. No acordo inicial, negado pelo rapper, ele se declararia culpado em uma das acusações e seria condenado a 180 dias de prisão, além de três anos em liberdade condicional, uma pena suspensa de sete anos, 480 horas de serviços comunitários e participação em um tratamento voltado para o manejo das emoções, com duração de um ano.

Relação de ASAP Rocky e Rihanna

Rihanna e ASAP estão juntos desde 2020 e tiveram seu primeiro filho em maio de 2022. O nome do bebê, RZA Athelston Mayers, foi revelado apenas um ano depois e é uma homenagem ao produtor e rapper RZA, o líder do grupo Wu-Tang Clan.

Em sua apresentação no Super Bowl, em fevereiro do ano passado, Rihanna revelou a gravidez do segundo filho. O pequeno se chama Riot Rose Mayers e veio ao mundo em 1º de agosto de 2024.

