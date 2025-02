Serafim Corrêa participa da posse da nova diretoria do Corecon

Serafim Corrêa representou o governo na posse da nova diretoria do Corecon-AM/RR, com Michele Aracaty na presidência.

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, representou o governador Wilson Lima na cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Economia do Amazonas e Roraima (Corecon-AM/RR), realizada nesta sexta-feira (14/02). A economista Michele Aracaty, pós-doutora na área, assumiu a presidência do Corecon-AM/RR, ao lado da vice-presidente Karla Martins. Também foram empossados os novos conselheiros para o triênio 2025-2027.

Serafim Corrêa, como membro mais antigo presente, entregou o termo de posse à nova presidência e destacou a importância do Corecon-AM/RR para o fortalecimento da classe econômica e a discussão de políticas públicas para o desenvolvimento regional. Ele também mencionou a contribuição dos economistas no Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), que em 2024 registrou investimentos industriais de R$ 6,9 bilhões.

“Eu já fui presidente em 1984 e é uma honra representar o governador Wilson Lima nesta solenidade. A nova gestão tem desafios importantes, e a Sedecti reforça seu compromisso com o diálogo e a colaboração em temas relevantes para a economia local e nacional”, afirmou Serafim Corrêa.

A nova presidente, Michele Aracaty, mencionou que um dos principais desafios será retomar pautas deixadas de lado, como a pesquisa sobre a cesta básica. Ela também destacou a promoção de eventos científicos, como a Semana do Economista e o Encontro de Economistas da Amazônia Legal (Enam), para debater, entre outros temas, o posicionamento da categoria em relação à COP30, que ocorrerá em Belém, em novembro.

A vice-presidente Karla Karoline Martins reforçou o compromisso com o fortalecimento da classe econômica e a busca por soluções inovadoras. Ela mencionou, ainda, o café econômico que acontecerá no dia seguinte, como uma oportunidade para estreitar a comunicação e trazer soluções para o estado.

A cerimônia também homenageou Lídia Loureiro, primeira presidente do Corecon-AM/RR, com um minuto de silêncio, após seu falecimento, ocorrido em 9 de fevereiro deste ano.

Com a posse de Michele Aracaty, o Corecon-AM/RR alcança um marco importante, pois ela se torna a terceira mulher a assumir a presidência desde a fundação do conselho, em 1971, destacando a crescente representatividade feminina nas instituições econômicas do estado.

