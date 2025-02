Mulher faz sexo na frente dos filhos e tem a licença policial cassada

Uma moradora de Nova Jersey (EUA) teve a licença policial cassada nesta semana após ser acusada — juntamente com o seu marido — de se fotografarem fazendo sexo ao lado dos seus filhos pequenos e distribuírem o material por um aplicativo, possivelmente em troca de dinheiro. Em Nova Jersey, os policiais precisam de uma licença para trabalhar.

O casal de policiais Elizabeth DiBiasi, de 42 anos, e Brian DiBiasi, de 39, foi preso em 29 de janeiro. Dias após a prisão, Brian foi expulso da corporação em Hamilton Township. A situação de Elizabeth estava indefinida.

Elizabeth e Brian foram algemados depois que o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas recebeu um relatório sobre as supostas imagens. Brian compartilhou 36 arquivos de mídia contendo fotos e vídeos nus de sua esposa com seus filhos por perto, alegaram autoridades, que disseram ter acessado registros de bate-papo nos quais o marido supostamente “mencionou crianças presentes enquanto ele e sua esposa faziam sexo”, contou reportagem no “NY Post”.

Brian foi indiciado por permitir que uma criança se envolvesse em um ato sexual que pode ser fotografado, filmado ou reproduzido; se envolver em conduta sexual que desonraria a moral de uma criança; possuir imagens de abuso sexual infantil; distribuir imagens de abuso sexual infantil; e possuir imagens de abuso sexual infantil com a intenção de distribuir.

Elizabeth foi acusada de se envolver em conduta sexual que desonraria a moral de uma criança.

Os dois não se pronunciaram sobre o caso.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Policial fantasiado de capivara prende suspeito de tráfico de drogas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱