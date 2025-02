Ataque na Áustria deixa um morto e quatro feridos

Um adolescente de 14 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com faca no sul da Áustria no sábado (15). A informação foi divulgada pela polícia, que afirma ter detido o suspeito, um requerente de asilo sírio de 23 anos.

“Um homem atacou aleatoriamente com uma faca pessoas que estavam passando” na pequena cidade de Villach, porta-voz da polícia, Rainer Dionisio. “Uma vítima, um garoto de 14 anos, morreu”, completou. Dois homens ficaram gravemente feridos e outros dois tiveram ferimentos mais leves, disse ele.

O ataque ocorreu no meio da tarde no centro dessa cidade, a capital da Caríntia. Um entregador que testemunhou a agressão jogou sua moto contra o agressor, que ficou levemente ferido e foi preso “logo após o ocorrido”, segundo o porta-voz da polícia da cidade, conhecida por acolher competições de esportes de inverno.

A suspeito não era conhecido da polícia e nada se sabe até o momento sobre o que motivou seu ato. No entanto, a polícia já informou que trata-se de um cidadão sírio, requerente de asilo, que estava com documentos em ordem.

Outro ataque

Esse ataque ocorreu dois dias depois de um atentado com um carro em Munique, na Alemanha. Uma menina de dois anos e sua mãe vítimas do episódio morreram neste sábado devido aos ferimentos sofridos no ataque, que também deixou 37 pessoas feridas.

Um requerente de asilo afegão de 24 anos foi preso em Munique, de acordo com a polícia alemã, ele citou motivos islâmicos para seu ato.

