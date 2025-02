Acidente entre moto e picape deixa grávida ferida em Manaus

Vítimas do acidente foram socorridas pelo Samu e levadas a uma unidade de saúde da capital

Um acidente entre uma motocicleta e uma picape deixou três pessoas feridas, incluindo uma grávida, no cruzamento da avenida Constantino Nery com a Rua Lóris Cordovil, durante a madrugada deste domingo (15).

O acidente ocorreu nas proximidades da Arena da Amazônia. Testemunhas relataram que as vítimas estavam na motocicleta, que ao avançar um sinal vermelho, foi atingida pela picape.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e prestou os primeiros socorros ainda no local, encaminhando as vítimas para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

Leia mais: VÍDEO: Motorista perde freio e caminhão de gás despenca em rio no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱