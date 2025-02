“Conclave” vence o Bafta 2025 de Melhor Filme

Longa de Edward Berger foi premiado no "Oscar britânico"

O filme “Conclave”, dirigido por Edward Berger, venceu o Bafta 2025 de Melhor Filme neste domingo (16). Indicado também à categoria de Melhor Filme no Oscar, o longa desbancou “Anora”, “Emilia Pérez”, “Um Lugar Desconhecido” e “O Brutalista” durante a premiação britânica.

Em “Conclave“, acompanhamos o cardeal Lawrence, vivido por Ralph Fiennes (conhecido por “O Paciente Inglês”), que recebe a responsabilidade de supervisionar a eleição de um novo papa após a morte repentina do líder da Igreja.

O elenco do filme de Berger também conta com Stanley Tucci, Isabella Rossellini e John Lithgow. O longa retrata a intensa mistura de mistério, ritual, tradição e, principalmente, política envolvida no processo de escolha de um novo Papa para a Igreja Católica.

História

A história expõe uma acirrada disputa de poder entre importantes figuras da Igreja Católica, enquanto o protagonista se depara com segredos e conspirações ao longo desse processo confidencial.

“Conclave” é baseado no livro de 2016 do romancista britânico Robert Harris, que se descreve como uma história sobre o “poder de Deus e a ambição dos homens”, e imagina como poderia ser o próximo conclave – processo de decisão para escolher o próximo papa.

A trama gerou polêmica na Igreja Católica após seu lançamento por expor a tensão existente entre as figuras mais importantes da religião.

(*) Com informações da CNN Brasil

