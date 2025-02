‘Ainda Estou Aqui’ bate US$ 2 mi em bilheteria nos EUA

Concorrendo a três categorias no Oscar 2025, “Ainda Estou Aqui” é sucesso nas salas de cinema dos Estados Unidos. O longa nacional, protagonizado por Fernanda Torres, já arrecadou mais de US$ 2 milhões em bilheterias fora do Brasil.

O site IndieWire afirma que, apenas neste fim de semana, o longa acumulou US$ 1 milhão nos 704 cinemas em que foi exibido nos EUA. Somando o faturamento, o longa bate US$ 2,3 milhões, cerca de R$ 13,4 milhões, desde que estreou por lá.

Ainda Estou Aqui é destaque do Brasil nas premiações deste ano. Fernanda Torres trouxe o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de Drama para casa e o longa recebeu o prêmio de Melhor Filme Ibero-americano no Goya, principal evento do cinema espanhol, no último sábado (8).

Além disso, o longa de Walter Salles concorre a três categorias no Oscar. São elas: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

(*) Com informações do Metrópoles

