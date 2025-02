Equipe de buscas localizou os irmãos no igarapé do Miracãwera

Os irmãos indígenas Cleber Vieira Ferreira, de 20 anos, e Vinício Lopes Vieira, de 14 anos, que estavam desaparecidos desde a segunda-feira (10) após entrarem na mata para caçar, foram encontrados por uma equipe de busca neste domingo (16).

A informação foi divulgada pela página Juventude Munduruku AM, que havia publicado anteriormente sobre o desaparecimento dos irmãos.

Segundo a organização, eles foram encontrados pela equipe do parente Professor Antônio José e Carlos Junior, da aldeia Paca, no rio Mari Mari, Terra Indígena Kwatá- Laranjal, em Borba, interior do Amazonas. Os irmãos foram encontrados no igarapé do Miracãwera.

“Agradecemos a todos que estiveram conosco durante esses dias de muita agonia. Que Karosakaybu esteja sempre com todos nós. Unidos sempre encontraremos o caminho correto. Sawe!”, diz a legenda da publicação.

