DOR E COMOÇÃO

Paulo Levy, de 14 anos, morreu após uma picape atingir o adolescente quando ele atravessava a rodovia depois de descer do ônibus escolar, na zona rural de Manaus.

O estudante Paulo Levy da Silva Bezerra, de 14 anos, morreu após uma picape atropelá-lo logo depois de ele descer do ônibus da rota escolar na BR-174, no km 3, zona rural de Manaus, na manhã de segunda-feira (1º).

Segundo a mãe do adolescente, o motorista desviou do ônibus escolar em alta velocidade e atingiu o menino quando ele atravessava a rodovia para chegar em casa.

Paulo Levy cursava o 8º ano da Escola Municipal Solange Nascimento. Equipes de socorro o levaram para atendimento médico. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

Mãe relata dinâmica do acidente

Abalada, Soraia contou que o filho atravessava pela frente do ônibus quando a picape surgiu.

“Meu filho desceu do escolar, atravessou pela frente um ponto cego e não teve ação de nada. O escolar parou e vinha uma Amarok branca em alta velocidade. Ela desviou do ônibus e passou pelo lado que meu filho tinha que ir para chegar em casa. Foi uma batida muito forte, porque jogou meu filho muito longe”, disse.

Além disso, a mãe afirmou que o motorista prestou socorro logo após o acidente.

“O responsável pela batida colocou meu filho dentro do carro dele e prestou socorro. Porém, isso não tira o peso, porque ele tirou a vida do meu filho e isso não vai voltar mais”, declarou.

Causa da morte

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), Paulo Levy sofreu múltiplas lesões graves. Entre elas estão traumatismo cranioencefálico grave e contusão pulmonar.

Prefeitura lamenta morte

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lamentou a morte do estudante. Além disso, informou que acompanha o caso e oferece assistência à família e à comunidade escolar.

“A Secretaria Municipal de Educação se une aos familiares e amigos neste momento de luto, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda”, informou a pasta.

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