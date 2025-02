Alta no preço do ovo preocupa supermercados e consumidores

Alta demanda e oferta restrita fazem preço do ovo disparar até 40% no atacado, alerta a Abras, que também aponta redução no tamanho do produto

A demanda elevada e a oferta restrita de ovos no mercado têm feito o preço da proteína saltar na distribuição entre fornecedores e o varejo, alertou a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em nota.

A associação indica que, nesta semana, o preço dos ovos de galinha subiu até 40% no atacado.

A Abras disse que segue monitorando o cenário de inflação generalizada dos alimentos, e chama atenção para o fato de que reajustes como este podem acabar impactando o consumo.

“As empresas iniciaram a programação de abastecimento das lojas para atender à demanda sazonal da Quaresma, mas a restrição na oferta e os aumentos sucessivos de preços preocupam os supermercados”, escreveu Marcio Milan, vice-presidente da Abras.

“Além disso, o consumidor também tem recorrido mais aos ovos de galinha devido à alta dos preços das demais proteínas.”

O impacto para o bolso do consumidor vai além do reajuste de preços em si, mas vai também à perda de custo benefício do produto.

A Abras aponta que os consumidores também enfrentam uma redução no tamanho dos ovos, após portaria da da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária ter aprovado nova classificação que diminuiu o peso médio do produto em quase 10 gramas por unidade.

*Com informações da CNN

