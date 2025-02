Vídeo: Avião capota ao pousar em aeroporto no Canadá

Aeronave vinda de Minneapolis tombou no pouso no aeroporto Toronto Pearso

Um avião da Delta Airlines capotou na pista ao pousar no aeroporto de Toronto nesta segunda-feira (17). Segundo a polícia local, equipes de resgate estão no local para atender a ocorrência.

Imagens impressionantes divulgadas nas redes sociais mostram a aeronave de cabeça para baixo após o pouso. De acordo com o site CP24, pelo menos oito pessoas ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

VÍDEO:

Aeroporto confirma acidente

O aeroporto Toronto Pearson confirmou, por meio das redes sociais, que o acidente envolveu um avião da Delta Airlines, que fazia o voo DL4819 vindo de Minneapolis, nos Estados Unidos.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente, enquanto as operações de resgate seguem em andamento.

