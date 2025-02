VÍDEO: FAB derruba avião venezuelano carregado de drogas no AM; traficantes morreram

No interior do avião, a Polícia Federal encontrou drogas, cuja quantidade ainda está sendo verificada.

A Força Aérea Brasileira (FAB) abateu um avião venezuelano nas proximidades de Manaus depois que a aeronave entrou clandestinamente no espaço aéreo nacional e desobedeceu às ordens de pouso forçado. A ação ocorreu na manhã de terça-feira (11), mas foi divulgada apenas nesta quarta (12) pela FAB.

A aeronave caiu em uma área de selva e pegou fogo, impedindo a identificação imediata de seu modelo. Os dois ocupantes, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, foram encontrados mortos. No interior do avião, a Polícia Federal encontrou drogas, cuja quantidade ainda está sendo verificada.

Segundo a FAB, a operação seguiu os protocolos da “Lei do Abate”, conforme estabelecido pelo Decreto nº 5.144, de 2004. Inicialmente, foram realizadas “medidas de averiguação” para confirmar a identidade da aeronave e monitorar seu comportamento. Em seguida, os militares determinaram que o avião modificasse a rota para um pouso forçado em um aeródromo da região amazônica.

Diante da ausência de resposta, foram efetuados tiros de aviso como medida de persuasão. Como a aeronave continuou sem obedecer às ordens, foi classificada como hostil e alvo de “tiros de detenção”, visando impedir a continuidade do voo ilícito.

“Essa medida é utilizada como último recurso, após a aeronave interceptada descumprir todos os procedimentos estabelecidos e forçar a continuidade do voo ilícito”, explicou o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (Cecomsaer).

A operação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (Comae) e integrou a Operação Ostium, que visa coibir atividades criminosas na fronteira brasileira.

