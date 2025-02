VÍDEO: Adolescente ameaça colegas com faca em sala de aula

Incidente começou após uma briga com outra estudante, mas o motivo do conflito ainda é desconhecido.

Uma adolescente ameaçou colegas com uma faca dentro de uma sala de aula de uma escola estadual em Matipó, na Zona da Mata de Minas Gerais, na última quinta-feira (13). O incidente começou após uma briga com outra estudante, mas o motivo do conflito ainda é desconhecido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a adolescente ameaça com faca, visivelmente irritada, retira a arma branca da mochila durante uma conversa. Enquanto algumas pessoas tentam acalmá-la, outras ficam assustadas com a situação.

Uma das alunas, que a adolescente ameaça com faca, procurou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e registrou um boletim de ocorrência, alegando que a colega a ameaçou de morte. O boletim, no entanto, não detalha o motivo da briga.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) afirmou que a direção da escola tomou medidas imediatas para controlar a situação e garantir a segurança dos alunos.

Os responsáveis pelas estudantes foram chamados, assim como o Conselho Tutelar. A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Manhuaçu enviou uma equipe à escola para apurar o ocorrido e oferecer apoio. A Secretaria declarou que continuará monitorando a situação para garantir que as ações apropriadas sejam tomadas.

