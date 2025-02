Adolescente invade casa e estupra mulher na frente do filho no AM

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (18), após invadir uma residência e estuprar uma mulher de 24 anos, no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (17), na presença do filho de 4 anos da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem entrou na casa pela janela enquanto a mãe e a criança dormiam. Armado com uma faca, ele ameaçou as vítimas e cometeu o ato.

Antes de fugir, o adolescente roubou o celular da mulher e deixou para trás um par de sandálias e uma camisa.

A vítima, desesperada, correu para fora de casa e pediu ajuda aos vizinhos, que a levaram ao hospital e acionaram a polícia.

Após diligências na área, os policiais localizaram o suspeito, que foi apreendido e levado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, onde confessou o crime. Ele segue à disposição da Justiça.

Leia mais

Detida por mandar adolescente furtar casa no interior do Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱