Massas veganas com ingredientes amazônicos impulsionam startup rumo à expansão nacional e internacional

Manaus abriga a Pastifício Baré, uma startup de alimentos saudáveis que desenvolve massas veganas e sem glúten utilizando ingredientes da rica biodiversidade amazônica. Fundada pelo consultor de empresas Júlio Cézar Sá, a empresa aposta na inovação para oferecer produtos nutritivos e sustentáveis.

Após retornar de Portugal para o Brasil, o empreendedor decidiu abrir o negócio. “Morar em Portugal mudou minha percepção de mundo e de negócios. Trabalhar em um restaurante italiano me deu a oportunidade de ver de perto a importância de oferecer produtos de qualidade e saudáveis, e foi aí que surgiu a ideia das massas”, conta Júlio.

O início da Pastifício Baré demandou um investimento inicial de R$ 42 mil, valor destinado à aquisição de equipamentos e à estruturação da empresa. Um dos fatores que impulsionaram o crescimento da startup foi o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). “O apoio da FAPEAM foi essencial. Não foi apenas o recurso financeiro que fez a diferença, mas também as mentorias e capacitações. Eles nos proporcionaram uma visão mais estratégica do negócio, o que nos ajudou a crescer de maneira sólida”, destaca Júlio.

Atualmente, a Pastifício Baré oferece uma linha variada de massas veganas, sem glúten e sem gordura trans, conquistando consumidores preocupados com a saúde e o meio ambiente. A startup já lançou no mercado produtos como macarrão integral de chia, macarrão detox de carvão vegetal e macarrão de espinafre com couve. Estes são os itens mais vendidos da marca, que está em fase de desenvolvimento de novas opções, como fusilli e lasanha.

“A demanda por alimentos saudáveis só cresce, e queremos oferecer opções que unam sabor, saúde e sustentabilidade. Nossos macarrões são livres de glúten e utilizam ingredientes naturais da Amazônia, que trazem benefícios nutricionais importantes”, explica Júlio. O empresário também destaca que a meta é ampliar ainda mais o portfólio de produtos, mantendo sempre o foco na biodiversidade amazônica como diferencial.

A Pastifício Baré opera no modelo B2B (Business to Business), fornecendo seus produtos para supermercados e lojas especializadas em alimentos saudáveis. A empresa não possui lojas físicas próprias, mas seus produtos podem ser encontrados em diversos pontos de venda em Manaus, como Mercadinho Japonês, Banca da Amazônia, Supermercado Juma, Supermercado Nordeste, Lojas Adventistas e no Quiosque Complevida, no Manauara Shopping. Além disso, a marca distribui seus produtos em São Paulo, através da loja Flor de Jambu, e no Paraguai, pela Nutrimart.

“Nossa produção atual é de 130 kg por mês, o que representa 55% da nossa capacidade instalada. O plano de expansão é ambicioso: buscamos fortalecer nossa presença no Brasil e aumentar a exportação de nossas massas feitas com ingredientes amazônicos. Queremos escalar a linha tradicional dentro das redes de supermercados em Manaus e expandir a distribuição para outros estados e países. Estamos negociando parcerias em Roraima, Cuiabá, Pará, Acre e Amapá”, finaliza o empreendedor.

Rondônia se destaca na exportação de café em 2024

Rondônia desponta como uma das maiores economias da Amazônia, figurando entre os três principais contribuintes para o Produto Interno Bruto (PIB) da Amazônia Legal, ficando atrás apenas dos estados do Amazonas e do Pará, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse destaque não é por acaso, pois o dinamismo econômico do estado se deve, em grande parte, ao fortalecimento do agronegócio.

Nos últimos anos, Rondônia tem investido intensamente na modernização de suas técnicas de cultivo, adotando práticas sustentáveis que, aliadas a investimentos em infraestrutura logística, impulsionaram não só o aumento da produção, mas também a diversificação da economia local. Essa transformação atraiu novos investimentos e fomentou a geração de empregos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região.

O setor agroindustrial de Rondônia alcançou um marco histórico em 2024, quando as exportações de café atingiram níveis recordes. Segundo informações da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), mais de 35 mil toneladas de café foram exportadas no ano passado. Esse feito reforça a posição do estado como protagonista na produção e comercialização do grão brasileiro no mercado internacional, evidenciando a capacidade de Rondônia conquistar espaços importantes em mercados competitivos.

Amazonas sediará evento estratégico sobre óleo, gás e energia em março

O Amazonas se consolida como um dos polos estratégicos do setor energético nacional e, para impulsionar ainda mais o desenvolvimento da área, receberá a segunda edição da ‘Amazonas Óleo, Gás & Energia – Expo & Conferência 2025’. O evento acontecerá entre os dias 18 e 20 de março de 2025, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, e promete reunir especialistas, empresas e autoridades para debater desafios e oportunidades do segmento.

A conferência é organizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Energia, Mineração e Gás (Semig), em parceria com o Sebrae-AM, e se destaca como um espaço de troca de conhecimento e fomento de negócios. A expectativa é que mais de 40 empresas do setor, além de startups e investidores, participem das discussões e rodadas de negócios.

A relevância do evento se justifica pelo crescente papel do Amazonas no cenário energético. O estado possui a maior reserva de gás natural onshore do Brasil, com aproximadamente 90 milhões de m³ comprovados. Além disso, a produção de gás natural na região, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) teve um aumento expressivo de 34%, podendo atingir 12 milhões de m³ por dia, consolidando-se como um ativo essencial para a matriz energética nacional.

Parceria estratégica fortalece startups na Amazônia e impulsiona inovação tecnológica

O ecossistema de inovação da Amazônia recebe um novo impulso com a parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e a Venture Hub Manaus, que será oficializada na quarta-feira (12/02) em um evento para convidados. A iniciativa promete transformar o cenário para startups da região, criando oportunidades de crescimento e acesso a investimentos estratégicos.

Com essa aliança, as startups locais terão maior facilidade para desenvolver projetos inovadores em colaboração com empresas e poderão se beneficiar de incentivos da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e da Lei de Informática. Isso significa não apenas a ampliação do acesso a recursos financeiros – públicos e privados –, mas também um suporte qualificado para estruturar e acelerar negócios promissores.

O INDT e a Venture Hub Manaus são reconhecidos nacionalmente por sua atuação na aceleração de startups e na promoção da inovação tecnológica. A união dessas duas instituições fortalece o ecossistema empreendedor da Amazônia, conectando empresas emergentes a mentorias especializadas, desenvolvimento de produtos e estratégias para escalabilidade de mercado.

Para as startups locais, essa parceria representa um avanço significativo rumo à consolidação de Manaus como um polo de inovação. Ao integrar tecnologia, incentivos financeiros e suporte estratégico, o acordo abre caminho para que novos negócios possam prosperar e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

RÁPIDAS & BOAS

A Aliança Pela Inclusão Produtiva (AIPÊ) está com inscrições abertas para a chamada pública ‘Soluções Socioambientais para Centros Urbanos’ até sexta-feira (14/2). A chamada busca alavancar soluções sustentáveis e gerar trabalho e renda por meio do fomento a projetos socioambientais em centros urbanos. Organizações interessadas em apresentar propostas podem obter outras informações e se inscrever pelo site (https://www.aipe.org.br/).

*********************************************

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou o edital nº 013/2025 para a seleção de alunos do curso de especialização MBA em Auditoria e Controladoria. As inscrições estão abertas até sexta-feira (14/2) e devem ser realizadas pelo e-mail ([email protected]).

*********************************************

O Santander Open Academy, em parceria com a DIO, plataforma gratuita de educação e empregabilidade tech, lançam o curso Linux para Iniciantes, com 10 mil bolsas gratuitas para capacitar novos talentos em tecnologia. As inscrições podem ser feitas até domingo (16/2) no endereço eletrônico (https://tinyurl.com/msmh9p4b).

