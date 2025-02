Preso quebra vidro de viatura e morre ao pular de ponte

Ainda conforme o BO, Lucas pulou do viaduto e tentou se agarrar em uma árvore, mas caiu

Lucas Bueno dos Santos, de 28 anos, estourou o vidro de uma viatura e morreu ao pular de um pontilhão de cerca de 40 metros de altura durante tentativa de fuga a pé em Catanduva (SP). Ele foi preso em uma cidade vizinha por furtar moedas e isqueiros em um bar horas antes. O caso ocorreu no domingo (16).

Segundo o boletim de ocorrência, Lucas foi preso em Catiguá (SP), a cerca de 15 quilômetros de Catanduva, na madrugada de domingo, suspeito de furtar cerca de R$ 100 em moedas e 20 unidades de isqueiros.

Na ocasião, ele escalou o muro para cometer o crime. Na tentativa de fuga, ele foi flagrado pela Polícia Militar e preso em flagrante. De lá, o homem foi encaminhado para a audiência de custódia, que converteu a prisão em preventiva.

Desespero

Dentro da viatura, no caminho para a cadeia de Catanduva, Lucas, que estava algemado, quebrou o vidro traseiro da viatura e se jogou para fora do carro em movimento na Avenida São Domingos. A pé, ele iniciou a tentativa de fuga, na direção contrária da via.

Na perseguição, ele foi encurralado pelos policiais e subiu as escadas para acessar um pontilhão. Ainda conforme o BO, Lucas pulou do viaduto e tentou se agarrar em uma árvore, mas caiu. O homem morreu no local.

Segundo apurado pelo g1, os policiais envolvidos na ocorrência foram afastados do serviço operacional para tratamento psicológico como “procedimento padrão adotado pela corporação”.

(*) Com informações do g1

