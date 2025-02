O Ministério Público do Amazonas (MPAM) informou gastos nesta segunda-feira, 17, para aquisição de 21 motocicletas zero quilômetro, pelo valor de R$ 478.800,00, que serão destinadas à “renovação da frota” utilizada em comarcas do interior do estado.

Após análise dos recursos apresentados por empresas concorrentes, o certame foi concluído com a adjudicação do contrato à empresa TV Lar Comércio De Motos Ltda, vencedora do pregão eletrônico nº 94.017/2024.

Conforme o MP, a empresa apresentou a melhor proposta válida, com um preço unitário de R$ 22.800,00 por motocicleta, totalizando R$ 478.800,00. Segundo o processo, resultou em uma economia significativa para os cofres públicos, estimada em R$ 144.515,07, representando uma redução de 23,18% em relação ao valor inicialmente previsto.

O Ministério Público do Amazonas não especificou no processo qual será a finalidade de fato das motocicletas nem para quais municípios serão destinadas.

A decisão foi homologada pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, André Virgílio Belota Seffair, e publicada oficialmente nesta segunda-feira (17). Com isso, o processo segue agora para as próximas etapas administrativas, incluindo os trâmites de formalização do contrato e a entrega dos veículos.

As motocicletas adquiridas contarão com garantia e assistência técnica de 12 meses, garantindo mais segurança e eficiência para as operações do MP-AM nas comarcas do interior.

Segundo o MP, a licitação seguiu as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas no Brasil, e foi conduzida pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), com o apoio do Setor de Compras e Serviços do órgão.

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com o Ministério Público do Amazonas para questionar o uso das 21 motocicletas e os municípios para os quais os veículos serão destinados. No entanto, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Leia mais:

Justiça mantém tarifa de ônibus a R$ 4,50 em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱