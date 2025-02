Estudante tenta se formar com suástica desenhada no rosto

O estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Vinícius Krug de Souza, tentou usar uma suástica pintada no rosto durante sua cerimônia de formatura, na última terça-feira (18). A atitude foi repudiada pela universidade, por entidades estudantis e causou polêmica nas redes sociais.

Segundo a Universidade, ao tomar conhecimento do ocorrido o vice-reitor e o coordenador de segurança abordaram o estudante que estava se formando no curso de Engenharia de Minas, e o proibiram de participar da colação de grau com a suástica no rosto.

O estudante alegou que o símbolo se tratava de uma imagem hindu, mas foi advertido de que, caso não apagasse a pintura, seria encaminhado à Polícia Federal para registro de ocorrência.

Diante da advertência, o estudante concordou em apagar a suástica e permaneceu na cerimônia com outros símbolos sem relação com o nazismo.

A UFRGS informou que irá registrar boletim de ocorrência na Polícia Federal nesta quarta-feira (19), e que irá analisar as medidas administrativas que podem ser tomadas

A CNN procurou a Polícia Federal, que afirmou não ter recebido a denúnica até a última atualização dessa reportagem.

Declaração

Em nota oficial, a Universidade destacou que o formando não ostentava símbolos nazistas durante a cerimônia de formatura e que a decisão de dar prosseguimento à cerimônia, dentro da possível normalidade, deveu-se à consideração aos demais formandos, seus familiares e convidados.

A UFRGS reafirmou que não tolera manifestações de ódio, de intolerância ou de ataque aos direitos humanos em seus espaços.

O caso gerou diversas manifestações nas redes sociais, com muitos usuários repudiando a atitude do estudante. A União Nacional dos Estudantes (UNE) também se manifestou, classificando o ato como “absurdo” e “inadmissível”.

A entidade exigiu a anulação da entrega do diploma e da formatura do aluno Vinícius Krug de Souza, reafirmando que a apologia ao nazismo é crime. A UNE também cobrou uma investigação rigorosa do caso para que episódios semelhantes não se repitam.

A apologia ao nazismo é crime no Brasil, previsto na Lei nº 7.716/89, com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. A lei considera crime “fabricar, comercializar, distribuir ou divulgar símbolos, emblemas, ornamentos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou suásticas para fins de divulgação do nazismo”.

A CNN tenta contato com o estudante Vinícius Krug e o espaço segue aberto para manifestações.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Adolescente usa arma do pai e símbolo nazista em ataque a escolas em Espírito Santo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱