Mauro Cid diz que entregou US$ 86 mil a Bolsonaro por venda de joias

O ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, revelou em seu acordo de delação premiada, que vendeu joias recebidas pelo então presidente a pedido dele. Cid entregou à Polícia Federal (PF) informações sobre transações realizadas com itens de luxo, como relógios de marcas renomadas e joias de alto valor, totalizando US$ 86 mil.

Joias de luxo e dinheiro fracionado

Cid detalhou que a venda incluiu relógios de luxo, como um Patek Philippe e Rolex, vendidos por US$ 68 mil, além de um kit de joias Chopard, que foi comercializado por US$ 18 mil. Os pagamentos foram feitos em espécie, com o dinheiro sendo trazido dos Estados Unidos de forma fracionada, após negociação com lojas no país. “Os pagamentos foram feitos sem emissão de nota, de forma a evitar que circulasse no sistema bancário normal”, relatou o tenente-coronel na delação.

A mala com itens de ouro rosé

O ex-ajudante de ordens também afirmou que, no final de 2022, Bolsonaro levou para Miami uma mala contendo dois itens: uma escultura dourada de um barco e uma palmeira, além de um kit de ouro rosé, presenteado ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante visita à Arábia Saudita. Bolsonaro solicitou que as peças também fossem vendidas.

As transações ocorreram durante viagens oficiais de Bolsonaro aos Estados Unidos, inclusive durante a participação na Assembleia-Geral da ONU. Cid também revelou que seu pai, o general Mauro Cesar Lourena Cid, ajudou a transportar parte do dinheiro para o Brasil, sendo repassado em espécie.

Operação de devolução

Após o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar a devolução dos itens vendidos ao acervo presidencial, uma operação foi realizada para que aliados do ex-presidente retornassem aos Estados Unidos e readquirissem os itens de luxo.

Leia mais:

Bolsonaristas no Amazonas reagem à denúncia contra Bolsonaro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱