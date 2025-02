Codam: Investimentos refletem confiança no governo, afirma Wilson Lima

Durante a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam) de 2025, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), afirmou que o resultado dos investimentos que somaram mais de R$ 1,5 bilhão é devido a confiança que as empresas têm na política empresarial que o governo desenvolve.

O governador Wilson Lima presidiu, nesta quinta-feira (20), a reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, com 42 projetos industriais na pauta para aprovação. As ações totalizam mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos e a previsão de geração de 2,2 mil empregos para o estado. O encontro também discutiu os impactos econômicos dos investimentos e a ampliação da produção industrial no Estado.

Conforme o governador, a reunião é importante porque representa a geração de emprego e renda, o desenvolvimento e o fomento da nossa atividade econômica.

“Esse total de investimento é o resultado da confiança que as empresas têm na política empresarial que o governo desenvolve, no sentido de criar um ambiente próprio para os investidores e dar a segurança jurídica para que eles possam tocar suas atividades empresariais”, afirmou o governador Wilson Lima.

O Codam é um dos principais instrumentos de política industrial do estado, sendo responsável por aprovar projetos que impulsionam a economia e fortalecem a geração de empregos no setor industrial. Dos 42 projetos em análise na 312ª reunião do Codam, 14 são destinados à implantação de novas indústrias, enquanto os outros 28 visam à diversificação das atividades de empresas já instaladas na Zona Franca de Manaus (ZFM).

O secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, destacou que, desde 2019, a quantidade de projetos aprovados pelo Codam vem sendo superada ano após ano, incentivando a atividade econômica industrial.

“Tivemos uma boa reunião, foram 42 projetos, com R$ 1,5 bilhão de investimentos e mais de 2.200 empregos. A Zona Franca de Manaus, graças aos incentivos fiscais, tem se mostrado um modelo crescente, sempre para cima. As expectativas são as melhores possíveis e vamos continuar nessa marcha, subindo sempre”, reforçou o secretário.

Projetos

Entre os projetos em destaque pelo volume de investimentos e geração de empregos está a Procter & Gamble do Brasil, que fará o maior aporte entre as empresas, com R$ 290,8 milhões em investimentos na produção de escovas dentais, cartuchos de lâmina para barbear, lâminas de duplo fio e aparelhos de barbear. O projeto prevê a abertura de 436 vagas de trabalho.

Outro destaque é a Salcomp Indústria Eletrônica da Amazônia, que propõe um investimento de R$ 132,5 milhões na economia do Estado. O foco é a produção de terminais de captura de dados para transações comerciais e aeronaves remotamente pilotadas. O projeto prevê a geração de 173 empregos diretos.

Evolução

Em quase uma década, o número de projetos aprovados pelo Codam variou de 156, em 2015, para 263, em 2024. No ano passado, foram aprovados R$ 6,96 bilhões em investimentos industriais e a criação de 7.228 empregos, o maior número registrado em 10 anos. A geração de vagas acompanhou esse crescimento, variando de 748 em fevereiro a 1.957 em dezembro de 2024.

Polo Industrial

Durante a reunião, o Codam apresentou um panorama do Polo Industrial de Manaus (PIM). O faturamento, em 2024, foi de US$ 37,5 bilhões, representando um crescimento de 6,4% em relação aos US$ 35,2 bilhões faturados no mesmo período de 2023.

Entre os setores, os bens de informática lideraram com 23,03% do faturamento total, seguidos pelo setor eletroeletrônico (18,01%), duas rodas (17,89%) e termoplástico (14,78%). Os setores metalúrgico, químico e outros representaram, respectivamente, 9,89%, 8,83% e 7,56% do total. Os dados são da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Os principais produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus incluem motocicletas (14,7%), televisores (11,5%), celulares (7,2%), placas e componentes eletrônicos (6,9%), garrafas e embalagens de vidro (5,9%) e aparelhos de ar-condicionado (6,1%).

Em 2024, a média anual de mão de obra é de 123.489 trabalhadores, conforme dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Homenageados

Durante a reunião, houve uma exposição da urna eletrônica, cujo protótipo foi idealizado na antiga Universidade de Tecnologia da Amazônia (Utam), atual Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Também foram homenageadas personalidades que marcaram a história da ciência e tecnologia no Amazonas, incluindo o professor doutor José Aldemir (in memoriam), primeiro presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), e o professor Claiton Tozzi (in memoriam), um dos criadores do protótipo da urna eletrônica.

Receberam, ainda, o reconhecimento Hugo Menezes dos Santos, Angilberto Muniz, além da presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargadoras Carla Reis e Nélia Caminha Jorge. Na ocasião, o governador destacou a importância de reconhecer os envolvidos no projeto da urna eletrônica e o incentivo à democracia.

