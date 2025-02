Suspeito de tentar matar ex atropelada é preso no Porto de Manaus

Um homem de 39 anos foi preso, nesta quinta-feira (20), investigado por tentativa de feminicídio da ex-companheira, de 38 anos. A prisão ocorreu no Porto de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da unidade especializada, o homem atropelou a vítima com uma motocicleta na noite de terça-feira (18), em via pública no bairro Compensa, Zona Oeste. Na ocasião, ela foi socorrida por populares e levada à uma unidade hospitalar com fraturas nos ossos, tíbia e fêmur.

“Fomos acionados sobre o caso e, de imediato, fomos ao hospital e ouvimos a vítima. Ela nos contou que estava se relacionando com o suspeito há 1 ano e estavam morando juntos há quatro meses, e relatou que ele apresentava comportamentos agressivos quando estava sob efeito de entorpecentes e bebidas alcoólicas”, contou a delegada.

Histórico de violência

Segundo a delegada, a vítima contou que, na primeira vez em que tentou terminar o relacionamento, o ex-companheiro a ameaçou com uma faca. No dia 14 de fevereiro, a mulher e o suspeito discutiram e ele bateu sua cabeça contra a parede. Na ocasião, ela o mandou embora, e dois dias depois ele retornou à residência e tentou invadir o local, sem sucesso.

“Na segunda-feira (17), um dia antes de atropelar a vítima, o homem mandou mensagem ameaçando-a. No dia do atropelamento, o indivíduo ameaçou novamente a mulher, dizendo que a mataria”, explicou a delegada.

Outro crime

Ainda conforme a delegada, durante pesquisa com o nome do indivíduo no sistema, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, por homicídio qualificado cometido no município de Coari, em 2011.

“Ele foi localizado no Porto de Manaus, onde demos cumprimento ao mandado de prisão. Ele irá responder pelo homicídio qualificado e será indiciado pela tentativa de feminicídio contra a ex-companheira”, explicou a delegada.

Procedimentos

O homem será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

