Em Manaus, Trevo do Rapidão ganha 500 novas mudas de plantas

Nesta quinta-feira (20), foram realizados o plantio de 500 novas mudas no Rodoanel Metropolitano de Manaus, conhecido como Trevo do Rapidão, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste, em um trecho que contempla 12 canteiros, no entorno das quatro alças do complexo viário.

O objetivo do plantio em áreas como essa é a criação de bosques urbanos com espécies nativas da Amazônia, entre frutíferas, florestais e palmeiras. Espécies nobres também foram plantadas, como mogno, cumaru, andiroba, sumaúma. O diretor de Arborização e Sustentabilidade da Semmasclima, Deyvson Braga, explica que áreas estratégicas são mapeadas para as ações de arborização da Prefeitura de Manaus.

“Estamos formando ilhas verdes, em contraponto às ilhas de calor, melhorando o microclima e aumentando a cobertura vegetal da área urbana da cidade como um todo”, afirmou.

A ação de arborização faz parte da meta estabelecida pela gestão ambiental municipal de plantio de 15 mil novas mudas em 2025 – o triplo em comparação ao ano anterior. No último mês, as vias que receberam arborização foram: Constantino Nery, com alargamento dos berços (local em que se planta as mudas) e plantio de 150 novas mudas e Max Teixeira, com o plantio de 500 novas mudas.

Em fevereiro foi a vez do Complexo Viário 28 de Março, com o plantio de 300 novas mudas e, agora, o Rodoanel Metropolitano de Manaus, com 500 unidades plantadas. Os próximos locais a receberem ações de arborização são as avenidas Tarumã, na zona Oeste, e a avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, na zona Norte de Manaus.

