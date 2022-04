Semsa alerta para mensagem falsa com pedido de atualização de dados em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus alerta os trabalhadores da saúde e demais cidadãos a desconsiderar o pedido de atualização de dados cadastrais que vem sendo enviado, por meio de WhatsApp, em nome da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Trata-se de fraude.

As mensagens, enviadas por meio de número particular, com a logomarca da Semsa, incluem o nome completo do profissional de destino, com seu número de CPF, informando que os dados cadastrais estão desatualizados e solicitando dados e documentos, incluindo endereço, e-mail, telefone, foto frente e verso do RG ou da CNH, além de foto do rosto do destinatário. O texto ainda pede a confirmação de recebimento da mensagem.

A mensagem é falsamente assinada pelo secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, que já determinou à assessoria jurídica da Secretaria que registre o Boletim de Ocorrência e tome as medidas legais adequadas.

O secretário ressalta que a Semsa não solicita atualização cadastral ou qualquer outro dado pessoal de seus servidores ou usuários por meio de WhatsApp e orienta os que receberem esse tipo de solicitação a não fornecerem qualquer tipo de informação.

