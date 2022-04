Mulher é morta com golpes de machadinha dentro de igreja

Um homem foi preso após assassinar uma mulher com golpes de machadinha dentro de uma igreja no município de Santa Terezinha de Goiás, em Goiás. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (20), e chocou a população da cidade.

Identificada como Maria Elizabeth Castro de Oliveira, a vítima estava no templo cristão quando foi surpreendida pelo criminoso. Segundo a Polícia Militar, o homem falava frases desconexas no momento em que foi preso em flagrante com uma faca e arma utilizada no crime. Ele não conhecia a vítima.

A prefeitura de Santa Terezinha lamentou o episódio nas redes sociais. “As nossas mais sinceras condolências aos amigos e familiares neste momento de dor”, publicou.

O caso continua sendo investigado.

*Com informações do SBT Notícias

