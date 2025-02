Motorista é preso por acidente fatal que matou 12 estudantes em SP

Justiça determina prisão preventiva de Evandro Rogério Leite, motorista responsável por acidente com ônibus na Rodovia Waldir Canevari

A Justiça paulista determinou a prisão preventiva de Evandro Rogério Leite, motorista do caminhão envolvido no acidente que resultou na morte de 12 estudantes universitários. O acidente ocorreu na Rodovia Waldir Canevari, próximo a Nuporanga, no interior de São Paulo, na noite de quinta-feira (20). O caminhão de Leite colidiu na lateral de um ônibus, causando a tragédia.

Detalhes da prisão e acusação

Evandro, de 51 anos, está sendo acusado de homicídio culposo, lesão corporal culposa e omissão de socorro após a prisão em flagrante. Após o acidente, ele foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Franca sob escolta policial. Após receber alta, Evandro foi levado para audiência de custódia na sexta-feira (21), antes de ser transferido para a cadeia pública de Santa Rosa de Viterbo. Ele deverá ser transferido para a penitenciária de Pontal.

Investigações e declarações do delegado

O delegado João Baptistussi Neto, responsável pela investigação, explicou que Leite perdeu o controle do caminhão ao tentar desviar da pista. “Ele puxou o volante de forma abrupta, o que fez com que o caminhão perdesse o controle e colidisse com o ônibus”, detalhou o delegado.

Versão do motorista e resultado do bafômetro

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Evandro Leite afirmou que o acidente aconteceu ao tentar desviar de um buraco na rodovia. Após o impacto, ele fugiu e se escondeu em um canavial, mas se entregou à polícia e procurou atendimento médico para os ferimentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista foi submetido ao teste do bafômetro na hora da ocorrência, e o resultado foi negativo. A Delegacia de Nuporanga continua investigano, enquanto a perícia do Instituto de Criminalística (IC) analisa o local do acidente e elabora os laudos.

