Ipaam fiscaliza galpões de Caprichoso e Garantido para gestão de resíduos

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizou uma visita técnica aos galpões dos bumbás Caprichoso e Garantido, em Parintins (a 369 km de Manaus), na sexta-feira (21). A inspeção teve como objetivo acompanhar e orientar sobre a gestão correta de resíduos sólidos, como plásticos, papéis e restos de comida.

Ação atende a órgãos de fiscalização

A fiscalização faz parte de um ciclo de inspeções demandadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, destacou que a ação tem caráter educativo e preventivo. “Nossa atuação vai além da fiscalização. Buscamos orientar as agremiações culturais para que adotem práticas sustentáveis e se adequem às exigências ambientais. O Festival de Parintins é um patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para demonstrarmos que é possível promover grandes eventos com responsabilidade socioambiental”, afirmou.

Verificação da gestão de resíduos

O Ipaam acompanha a gestão de resíduos sólidos das associações folclóricas em todas as etapas do festival, desde a preparação até a finalização do evento. Esse trabalho inclui a análise da disposição de resíduos e a avaliação de impactos ambientais, garantindo o cumprimento das normas ambientais.

“Durante a visita, os técnicos do Ipaam elaboraram uma avaliação detalhada do Plano de Gerenciamento de Resíduos adotado pelo Boi Caprichoso, que busca aprimorar suas práticas ambientais e destinar corretamente os resíduos antes, durante e após o Festival de Parintins. Além disso, também foram feitas orientações ao Garantido, com o intuito de apoiar a associação folclórica no fortalecimento de suas ações ambientais”, explicou José Rabelo, coordenador da Gerência de Recursos Minerais (GERM) do Ipaam.

Compromisso ambiental

A ação reforça o papel do Ipaam como órgão fiscalizador e orientador, contribuindo para que eventos culturais de grande porte, como o Festival de Parintins, sejam exemplos de responsabilidade ambiental e sustentabilidade.

