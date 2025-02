Filho de Deolane Bezerra é autuado e tem carro apreendido

O filho da advogada Deolane Bezerra, Kayky Bezerra, de 18 anos, foi autuado em flagrante e teve seu carro apreendido após ser abordado em uma operação policial realizada na madrugada deste domingo (23), em São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo SBT, Kayky foi flagrado dirigindo em alta velocidade por uma avenida, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A abordagem aconteceu quando agentes do 30º Distrito Policial, no Tatuapé, zona leste da capital paulista, estavam realizando uma blitz com o objetivo de combater crimes de trânsito, como rachas e direção perigosa. A operação também tinha como foco coibir a perturbação do sossego causada por motoristas de veículos com escapamentos barulhentos.

De acordo com a polícia, Kayky fez uma conversão brusca enquanto dirigia em alta velocidade. Não foram encontrados sinais de embriaguez nem substâncias ilícitas com o jovem durante a abordagem.

Após ser conduzido à delegacia, Kayky assinou um termo circunstanciado e foi liberado em seguida. Ele agora responderá pelo crime de condução de veículo sem CNH.

(*) Com informações Isto É

Leia mais:

