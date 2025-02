Jessé Carvalho da Silva, de 30 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), pelo crime de tentativa de homicídio contra um homem de 23 anos. O crime aconteceu em 24 de setembro de 2023, na rua Boulevard Pedro Rates, em Manacapuru, interior do Amazonas.

O delegado Mauro Soares, titular da DIP de Manacapuru, informou que o autor tinha uma rixa com a vítima. Na ocasião do crime, ele e um comparsa, que foi preso no dia do fato, foram até um posto de combustível onde a vítima trabalhava e efetuaram disparos de arma de fogo contra ela, que sobreviveu.

“Após o crime, iniciamos as investigações e constatamos a participação de Jessé Carvalho da Silva. Com base nisso, representamos à Justiça pela prisão preventiva dele, e a ordem judicial foi decretada”, explicou o delegado.

Abordagem

O suspeito foi localizado e preso na rodovia Manoel Urbano (AM-070), no bairro Morada do Sol, em Manacapuru. Durante a abordagem, ele estava em posse de uma arma de fogo e também foi autuado em flagrante pelo crime. Jessé já respondia criminalmente por roubo e tráfico de drogas.

Procedimentos

Jessé Carvalho da Silva foi encaminhado à delegacia e responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e roubo, além de ser autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

