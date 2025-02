Gatos no carnaval

O Carnaval chegou, e com ele, toda a folia que nós, humanos, adoramos. Mas será que nossos gatos compartilham desse entusiasmo? Spoiler: não. Enquanto estamos nos divertindo com bloquinhos, fantasias e serpentinas, eles podem estar vivendo dias de verdadeiro terror. Fogos de artifício, músicas altas e visitas constantes podem ser um grande problema para os felinos, que são naturalmente sensíveis a barulhos e mudanças na rotina.

Aqui em casa, Wolverine, Grey e Tempestade já demonstram sinais de incômodo com qualquer som mais alto, então eu sempre me preparo para minimizar o impacto do Carnaval para eles. Uma das estratégias mais importantes é criar um ambiente seguro e tranquilo dentro de casa. Se possível, feche as janelas e cortinas para abafar o barulho e oferecer um espaço confortável onde o gato possa se esconder, como uma caixa de papelão forrada com um cobertor ou a caminha no cantinho mais silencioso da casa.

Outra questão é a movimentação de pessoas. Se você vai receber visitas para celebrar, certifique-se de que seu gato tenha um local onde possa ficar afastado. Muitos felinos não lidam bem com estranhos e podem se estressar com o entra e sai de gente. Para ajudar, deixe potes de comida e água acessíveis nesse espaço reservado e um arranhador ou brinquedo para distraí-lo. Aqui, a Grey sempre busca refúgio debaixo da cama quando tem muita gente em casa, então já deixo um cobertorzinho ali para ela se sentir mais segura.

E sobre fantasias? Apesar de serem uma graça, não é todo gato que gosta de se fantasiar. Se for vestir o seu pet, escolha trajes confortáveis e que não limitem seus movimentos. Sempre observe se ele está tentando tirar a roupinha ou se apresenta sinais de desconforto. Wolverine, por exemplo, não aceita nada além da própria pelagem, enquanto a Grey até tolera um lenço no pescoço por alguns minutos (antes de sair correndo para se esconder).

Outra preocupação durante o Carnaval é a segurança em relação a portas e janelas. O fluxo de pessoas entrando e saindo pode aumentar o risco de um gato escapar, especialmente se estiver assustado com os barulhos. Por isso, sempre reforço o cuidado com as portas e, se necessário, deixo os gatos em um cômodo fechado quando há muita movimentação na casa. Se o seu gato já é acostumado a usar coleira com identificação, melhor ainda!

E, claro, atenção redobrada com confetes, serpentinas e outros adereços carnavalescos. Muitos desses itens podem ser perigosos se ingeridos pelos gatos, podendo causar obstruções intestinais. É importante sempre recolher qualquer material pequeno que possa ser alvo da curiosidade felina. Por aqui, já aprendi que qualquer novidade brilhante vira um alvo para Wolverine, então tudo que pode ser perigoso fica fora do alcance dele.

Por fim, se seu gato demonstrar sinais intensos de estresse, como esconder-se excessivamente, recusar comida ou apresentar mudanças bruscas de comportamento, vale considerar o uso de feromônios sintéticos para acalmá-lo ou até mesmo buscar ajuda veterinária.

O importante é garantir que, enquanto os humanos aproveitam o Carnaval, os felinos possam passar esse período com o mínimo de impacto possível. E por aí, como seu gato lida com essa época do ano?

