E eu, que nem gostava de gatos!?

Dia Mundial do Gato

Eu nem gostava de gato. Afinal, quem gosta de um animal interesseiro, que não deita e rola e que, ainda por cima, não é submisso ao dono da casa? Um animal que era queimado com as bruxas e que, se for preto, traz azar para você? Era isso que eu ouvi a vida toda, até que um dia, quando menos esperava, descobri a verdade sobre eles.

Os gatos não são nada disso. Não trazem azar e não são interesseiros! Eles são bem piores! E, se você não estiver pronto para ouvir o que vou te contar, melhor para de ler. Eles todos fazem parte de uma pirâmide, e você é escolhido por eles de diversas formas.

Mas tudo começa quando armam uma cena para te seduzir. Pode ser que eles te sigam até em casa, entrem e comecem as exigências silenciosas em forma de cabeçadas, olhares profundos, produção de pãezinhos em suas banhas abdominais, ronronados incontáveis e outras infinitas táticas que te prendem em um relacionamento escravo estupidamente feliz!

Ou então criam outras infinitas cenas que podem partir seu coração, se eu contar aqui. A cena mais comovente de todas é quando estão como moradores de rua. Muitos dizem que vão pegar para cuidar e depois doar, e acabam ficando com o gato em casa. Eu fui escolhida dessa forma. E meu primeiro felino ficou comigo esperando a suposta doação por 14 anos.

Independentemente da forma que você for escolhido, depois de pegar um gato no colo, aí é só ladeira abaixo! “Poxa, só tenho um gato. Ele se sente sozinho. Vou pegar outro!” – Isso porque você nem gostava de gato! “Caramba, não tenho dessa cor! Vou pegar, afinal, onde comem 12 comem 13 também!” – Isso porque você só ia pegar mais um para fazer companhia para o primeiro que você nem gostava…

Quando você percebe, já está nessa há muito tempo, servindo apaixonadamente todos os gatos que couberem na sua casa. E na minha já couberam 23! Essa é a única pirâmide boa que existe nesse mundo. Você é a base da pirâmide, e eles só vão convocando mais gatos, prometendo ganhos fáceis de comida, água, abrigo, carinho e empregado 24h por dia.

E eu que nem gostava de gato… Mas um dia peguei no colo um gatinho branco e nunca mais fui a mesma! Ele encheu minha vida de magia, e eu aprendi a amar no silêncio. Ainda bem que a época de caça às bruxas já passou!

Feliz dia daqueles que te fazem feliz!

(Dia 17 de fevereiro. Dia mundial do gato – comemorado na segunda-feira)

