Homem perseguia a vítima em via pública e realizava transferências via Pix com mensagens de ameaça

Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira (24), por descumprimento de medida protetiva, ameaças e injúrias contra sua ex-companheira, de 25 anos. A prisão foi efetuada na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, a vítima procurou a delegacia, em outubro de 2024, para denunciar o ex-companheiro, que a perseguia por não aceitar o fim do relacionamento e por alegações de que ela estaria se envolvendo com outra pessoa.

“Em depoimento, a mulher relatou que o relacionamento durou cerca de cinco anos e que, devido aos ciúmes excessivos do autor, ele agia de forma agressiva, inclusive utilizando violência física contra ela, na frente dos filhos pequenos, de 2 e 4 anos. Ela também relatou que o infrator faz uso diário de álcool e entorpecentes”, disse a delegada.

Ameaças de morte

Ainda segundo Patrícia Leão, em uma das ocasiões, o autor abordou a vítima em via pública, quando ela estava a caminho do trabalho, e proferiu ofensas e ameaças de morte.

“Além disso, ele realizava transferências de R$0,01 via PIX, com mensagens ameaçadoras, alegando que a vítima teria um caso com outro homem. Nesta segunda-feira, conseguimos encerrar esse ciclo de violência ao cumprir o mandado de prisão contra ele, em uma banca de café na avenida Laguna”, mencionou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Ele já está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

