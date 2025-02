Idosos abrem desfile do Grupo Especial no Sambódromo

Sob o tema “Envelhecer com dignidade é o direito de todos”, 3 mil idosos desfilarão no Sambódromo da capital amazonense

O evento Carnaval da Floresta promete emocionar Manaus em 2025. Sob o tema “Envelhecer com dignidade é o direito de todos”, 3 mil idosos desfilarão no Sambódromo da capital amazonense, no dia 1º de março, a partir das 17h. Este grande evento, promovido pelo Governo do Estado, destaca a importância da inclusão e do respeito aos direitos da pessoa idosa.

Desfile no Sambódromo: Uma celebração de inclusão

O desfile de idosos acontece há 16 anos e é uma tradição que visa promover a visibilidade e a dignidade da terceira idade. Os participantes, escolhidos pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), virão de todas as regiões de Manaus para compor as alas do desfile. Entre os destaques do evento estão figuras como mestre-sala, porta-bandeira e rainha de bateria, representadas por idosos que fazem parte do projeto Idoso em Movimento.

Samba-Enredo 2025: “EnvelheSer60+” e o legado da experiência

O samba-enredo deste ano traz uma mensagem poderosa sobre os direitos e deveres da pessoa idosa. Com letra e melodia de Leonardo Pantoja, o samba celebra a saúde, a autoestima e a confiança, pilares do programa EnvelheSer60+. O musicista Gean Figueira comanda a bateria, cavaco e violões, dando vida a uma melodia contagiante e cheia de significado.

A Letra do Samba-Enredo:

EnvelheSer60+

A vida é um rio que passa

Carregada de esperança

EnvelheSer60+ é saúde, autoestima e confiança.

CIPID é o farol que ilumina o caminho

Idoso em movimento é o passo que não para

Empreender no envelhecer

Ações itinerantes.

Rede de apoio é a mão que nos ajuda

Casa de passagem é o acolhimento

É o abraço que nos abraça.

Envelhecer com dignidade é o direito de todos

Com saúde, educação, cultura, liberdade e lazer

E o governo do Estado parceiro na caminhada

Com respeito e incentivo

Melhorando a qualidade de vida

Cuidando de quem um dia já cuidou de nós.

EnvelheSer60+

É cuidado, programa de vida

Traz dignidade, respeito e convivência

A experiência e a sabedoria

Desfilam na avenida.

(*) Com informações da assessoria

