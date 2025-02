Norte: café lidera lista dos produtos mais caros em 2025

O preço do café em pó e em grãos segue apertando o bolso dos consumidores brasileiros: registrou um aumento de 8,9% entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. É o que aponta a mais recente pesquisa “Variações de Preços: Brasil & Regiões”, realizada pela Neogrid, ecossistema de tecnologia e inteligência de dados especializado em soluções para a gestão da cadeia de consumo. Segundo o novo levantamento, o preço médio do produto subiu de R$ 53,90 para R$ 58,68 no período analisado.

O café encabeçou os maiores aumentos de preços no ano passado, com uma alta de até 46,1% na comparação anual. Agora, no primeiro monitoramento de 2025, continua a liderar essa lista, mantendo-se como um dos produtos que mais impactam o orçamento familiar no país.

“Esse aumento é resultado das condições climáticas adversas ocorridas em 2024 e dos custos elevados de produção envolvendo, por exemplo, fertilizantes, energia e mão de obra, que continuam a pressionar os preços”, explica Robson Munhoz, diretor de Relações Corporativas da Neogrid.

De acordo com o estudo da Neogrid, além do grão, outros itens apresentaram expressiva variação de preço, como a carne bovina (3,4%), ovos (2,1%), água mineral (1,9%) e xampu (1,7%).

Variações de preços em dezembro no Norte

No Norte, o café em pó e em grãos aumentou 6,0%, seguido por carne suína (5,8%) e desinfetante (4,6%). Entre os produtos que mais recuaram estão o leite UHT (-8,0%), creme dental (-5,8%) e queijos (-5,5%).

